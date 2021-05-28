Министра Владимира Колокольцева возмутило завышение показателей в УрФО Фото: Официальный сайт Президента РФ

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев устроил разнос начальнику управления на транспорте МВД по УрФО генералу Александру Вострикову. У главы министерства возникли претензии из-за якобы завышенных показателей по раскрываемости преступлений на Урале. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.

«Колокольцев проводил видеоселектор с начальниками управлений. Востриков получил разнос за недостоверные цифры в раскрытии преступлений. Ему вынесли дисциплинарное взыскание — неполное служебное соответствие. Колокольцев пообещал, что, если к концу года ситуация не изменится, меры будут более серьезные», — поделился собеседник агентства, знакомый с деталями совещания.

По его словам, в качестве примера Колокольцев привел завышенные показатели по изъятию наркотиков. Раскрываемость по России за отчетный период составила 5%, в УрФО — 60%. Также на совещании была описана схема завышения цифр: полицейские ловили человека с запрещенными веществами, дробили вес обнаруженного наркотика и считали каждую его часть за отдельный эпизод.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО не стали комментировать URA.RU эту тему, посоветовав обратиться в центральный аппарат МВД РФ. Агентство направило туда вопросы, однако к моменту публикации ответ не поступил.

Ранее источники URA.RU сообщали о начавшейся реформе в управлениях на транспорте МВД РФ. Они будут объединены с территориальными главками МВД, но не раньше 2022 года. Вопрос о целесообразности существования управлений обсуждался на коллегии в присутствии президента Владимира Путина в марте. Транспортную полицию подвергли критике и пригрозили ей изменениями.