Источник раскрыл подробности тайной реформы российской полиции

Подразделения транспортной полиции передают в главные управления МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В управлениях на транспорте МВД России началась масштабная реорганизация. Три подразделения транспортной полиции перейдут в ведение территориальных главков, сообщили URA.RU близкие к МВД источники. В дальнейшем объединение может продолжиться.

«Пришло распоряжение по слиянию „транспортных“ подразделений по делам несовершеннолетних с главными управлениями. Готовятся такие же документы по экспертно-криминалистическим центрам и кинологическим подразделениям. Обсуждаются и другие подразделения, но они пока под вопросом», — рассказал собеседник URA.RU. Инсайдер отметил, что объединение ожидается в «ближайшие сроки».

Самих полицейских еще не поставили в известность об изменениях, поделился другой источник агентства. «Паника уже началась, но сотрудников держат в неведении намеренно. При этом кадровики продолжают приглашать на работу кандидатов. Им запрет никто не формулировал», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО заявили URA.RU, что не обладают такой информацией. Ранее в ведомстве утверждали агентству, что линейные органы готовятся к оптимизации. В пресс-центр МВД РФ направлен запрос, ответ пока не поступил.

Вопрос о целесообразности существования управления по транспорту МВД обсуждался на коллегии в присутствии президента Владимира Путина в марте. Транспортную полицию подвергли критике и пригрозили изменениями. Ранее Минфин предложил реформу органов внутренних дел. В МВД высказались категорически против такой идеи.

Ранее URA.RU сообщало о грядущей оптимизации транспортной полиции. Вопрос о ее полном слиянии с главками, по данным инсайдеров, уже решен — оно произойдет не раньше второго квартала 2022 года.