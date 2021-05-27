Богатейший депутат Екатеринбурга заработал в разы больше, чем мэр

Дмитрий Николаев сумел удержать первенство в рейтинге самых богатых депутатов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Николаев (фракция ЛДПР) второй год подряд декларирует самый высокий доход среди народных избранников. Как следует из опубликованной на сайте думы декларации, в 2020 году он заработал 65,4 миллиона рублей (в 2019-м Николаев отчитывался о 59,4 миллиона рублей). Доходы Николаева почти в три раза превысили доходы мэра Алексея Орлова (23 миллиона рублей).

В собственности Николаева — квартира площадью 93,3 кв. метра и машиноместо. Впервые он возглавил рейтинг богатейших депутатов Екатеринбурга год назад. По словам Николаева, речь идет не о его личных доходах, а о движении средств в рамках его предпринимательской деятельности.

Депутат Алексей Вихарев остался на втором месте по доходам (41 миллион рублей). Его супруга Яна — владелица модного лофта Le resale — вновь задекларировала наибольший доход среди жен екатеринбургских депутатов (51,9 миллиона рублей). Глава «ЛСР. Недвижимость — Урала», один из наиболее влиятельных строителей Екатеринбурга Владимир Крицкий занял в рейтинге третье место — с 37,6 миллиона рублей. В пользовании у него находится жилой дом (366,9 кв. метра), а в собственности — автомобиль Jaguar F-Pace.

Три депутата заработали больше 20 миллионов рублей. Так, Александр Колесников, директор «РЭМП Железнодорожного района», которого в политтусовке называют неформальным куратором большой группы управляющих компаний (хотя сам он категорически отвергает такой статус) указал 29,5 миллиона рублей. Павел Пустозеров (соучредитель ООО «ГУДСР», крупнейшего дорожного подрядчика мэрии Екатеринбурга) — 25,6 миллиона, Алексей Мещеряков заработал 22,5 миллиона рублей. О наименьших доходах отчитался коммунист Олег Гордеев (970 тысяч рублей).