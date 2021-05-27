Мэр Екатеринбурга стал богаче в четыре раза

Алексей Орлов заработал больше 23 млн рублей за год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заработал 23 млн рублей за 2020 год. Об этом говорится в его декларации о доходах, опубликованной на сайте городской думы. Годом ранее чиновник, тогда занимавший пост первого замгубернатора Свердловской области, отчитывался о почти 6 млн рублей.

«Орлов Алексей Валерьевич, декларированный годовой доход — 23,1 млн рублей», — говорится в документе. Согласно декларации, мэру принадлежат крупный земельный участок и дом на 520 квадратных метров. Ездит Орлов на Toyota Land Cruiser 200, а в пользовании у него находится земля на 347,4 тысячи «квадратов». Супруга главы Екатеринбурга заработала за год 13,6 млн рублей, ей принадлежат автомобили Hyundai Creta и BMW X4 и квартира на 87 квадратных метров.

На посту первого заместителя губернатора Орлов декларировал 5,8 млн рублей дохода, а его жена в этот же год заработала 3,1 млн рублей. Супруги продали принадлежавшие им дом и земельный участок, купив взаимен новые. Коттедж, который фигурирует в новой декларации Орлова, находится в поселке Карасьеозерский и был куплен им в 2020 году.

Ранее о доходах отчитались подчиненные Орлова в администрации Екатеринбурга. Самый большой доход — 10,5 млн рублей — получил замглавы города по строительству Рустам Галямов, который устроился на работу в середине апреля. Среди чиновников свердловского правительства больше других заработал вице-губернатор Сергей Бидонько.

Предшественник Орлова Александр Высокинский, занимая пост главы Екатеринбурга, отчитывался о заработке в 3,2 млн рублей за 2019 год. За год его доход уменьшился на 1,2 млн рублей.