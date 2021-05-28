28 мая 2021

Зюганов обвинил Кудрина и Чубайса во «вредительстве». И призвал к их отставке

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Пресс-конференция с участием Геннадия Зюганова и Павла Грудинина. Москва, зюганов геннадий
Зюганов призвал к отставке Кудрина и Чубайса Фото:

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин и спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс занимаются вредительством и пытаются распродать оставшиеся в государственной собственности компании. Об этом заявил глава партии КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

«Счетная палата, которую возглавляет ультралиберал Кудрин, заявила о неэффективности приватизации в России. Мол, план по продаже госкомпаний за 3 года недовыполнен на 75%. Напомню, что с подачи кудриных и чубайсов власть, сидящая на мешках с деньгами, собирается распродать оставшиеся в государственной собственности компании. Однако они исправно приносят прибыль в бюджет! Иначе как вредительством, такие действия назвать нельзя», — написал Зюганов в своем telegram-канале.

Он отметил, что «приватизаторов надо выметать метлой из структур власти». А вместо «разбазаривания» народной собственности провести национализацию командных высот экономики.

Ранее Зюганов также обвинил первого президента России Бориса Ельцина и экс-главу СССР Михаила Горбачева в том, что люди не получили жилье, и назвал их предателями. Политик возмутился, что Сбербанк повышает ставки по ипотеке и вспомнил, что КПСС еще в 1986 году хотела решить проблему жилья.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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