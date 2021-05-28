Астроном сообщил о первом за 50 лет редком затмении солнца в РФ

Россияне через неделю смогут увидеть частичное солнечное затмение. Об этом рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.
«Ближайшее затмение случится 10 июня. Частное затмение будет видно с территории России, причем, практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока. В Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко», — сообщил он РИА «Новости». Максимум затмения Солнца в Москве произойдет в 14.27 мск.
При этом только в Якутии будет видно кольцеобразное затмение. Там можно будет наблюдать 94% затмение Солнца Луной. Это будет кольцеобразное затмение, когда Луна не полностью перекроет диск звезды, даже когда центры Луны и Солнца в небе совпадут. Астроном отметил, что это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию России.
Также в 2021 году россияне будут наблюдать два лунных затмения. Первое прошло 26 мая и было заметно только на Дальнем Востоке. 19 ноября полное лунное затмение будет доступно для жителей Чукотки и Камчатки.
Подписывайтесь на URA.RU в