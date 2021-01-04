04 января 2021

Роскосмос: где и когда увидеть три затмения 2021 года

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Наблюдение за солнечным затмением в Коуровской обсерватории. , затмение
В 2021 году на территории России затмения ожидаются в мае, июне и ноябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россиянам в 2021 году посчастливится наблюдать два лунных и одно солнечное затмение. Лунные затмения пройдут в мае и ноябре, солнечное — в июне. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Полное затмение Луны 26 мая будет продолжаться 19 минут. Это явление придется на дневное время для большей части России и будет видно вечером только на Дальнем Востоке», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации. Короткую полную фазу увидят жители Хабаровского и Приморского краев, Камчатки и Чукотки. Майское лунное затмение в этом году совпадет с суперлунием.

10 июня случится кольцеобразное затмение Солнца. Максимальная фаза ожидается в 13.43 по московскому времени. Его полную и частные фазы смогут наблюдать все регионы России и СНГ.

19 ноября жители Чукотки и Камчатки увидят полное лунное затмение. Частные и теневые фазы повезет наблюдать проживающим в Амурской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, республиках Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях.

Последнее в 2020 году солнечное затмение длиной 2 минуты прошло 14 декабря. Его, в отличие от будущих небесных явлений, вживую смогли увидеть только жители Чили и Аргентины, напоминает RT. Россияне наблюдали затмение лишь в онлайн-трансляции на сайте Московского планетария.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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