28 мая 2021

Генерал раскрыл, чем грозят России старые американские ракеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета
В ближайшее десятилетие США могут реализовать ядерный потенциал Фото:

Развал ядерного комплекса США несет угрозу России, поскольку это может обернуться масштабным конфликтом. Поэтому средства ядерного сдерживания РФ должны находиться в высокой степени готовности, предупредил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов.

«Для России развал американского ядерного комплекса — это вызов. От нас потребуется в 2020-е годы содержание сил и средств сдерживания — как обычных, так и ядерных — в высокой готовности. Спектр их действия определен положениями военной доктрины и основами российской политики в области ядерного оружия», — поделился Карпов с РИА «Новости».

Военный эксперт пояснил, что ядерный комплекс США устарел: большинство ракет и техники подлежит замене в течение десятилетия. Однако нет гарантии, что Соединенный Штаты смогут вовремя обновить свой потенциал. Поэтому в свете потери мирового господства американская элита может «рассматривать ядерное оружие в практической плоскости», считает Карпов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что до конца 2021 года доля современного оружия и техники в ядерной триаде России превысит 88%, пишет агентство Nation News. Американские военные эксперты уверены, что из-за разработок новых видов ядерного оружия РФ создает угрозу безопасности США.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...