Генерал раскрыл, чем грозят России старые американские ракеты

Развал ядерного комплекса США несет угрозу России, поскольку это может обернуться масштабным конфликтом. Поэтому средства ядерного сдерживания РФ должны находиться в высокой степени готовности, предупредил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов.
«Для России развал американского ядерного комплекса — это вызов. От нас потребуется в 2020-е годы содержание сил и средств сдерживания — как обычных, так и ядерных — в высокой готовности. Спектр их действия определен положениями военной доктрины и основами российской политики в области ядерного оружия», — поделился Карпов с РИА «Новости».
Военный эксперт пояснил, что ядерный комплекс США устарел: большинство ракет и техники подлежит замене в течение десятилетия. Однако нет гарантии, что Соединенный Штаты смогут вовремя обновить свой потенциал. Поэтому в свете потери мирового господства американская элита может «рассматривать ядерное оружие в практической плоскости», считает Карпов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что до конца 2021 года доля современного оружия и техники в ядерной триаде России превысит 88%, пишет агентство Nation News. Американские военные эксперты уверены, что из-за разработок новых видов ядерного оружия РФ создает угрозу безопасности США.
Подписывайтесь на URA.RU в