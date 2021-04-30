Разведка США заявила о ядерной угрозе со стороны России

Россия создает угрозу безопасности США из-за разработок новых видов ядерного оружия. Об этом заявил директор разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.
«Москва продолжает инвестировать в свои стратегические ядерные силы, и это ставит под угрозу США», — цитирует сайт argumenti.ru Берриера. Он подчеркнул, что Россия создает новые боевые комплексы, в которых использованы технологии ядерного вооружения.
Берриер считает, что России не стоит усиливать стратегический потенциал армии. В частности, генерал-лейтенант заявил, что для других стран могут быть опасны крылатые ракеты РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин пригрозил другим странам использованием ядерного оружия. Он подчеркнул, что техника российской армии развивается стремительными темпами.
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