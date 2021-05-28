28 мая 2021

В РФ придумали, как путешествовать, несмотря на закрытые границы

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Виды города . Тюмень, город тюмень, мост влюбленных, теплоход
В пандемию коронавируса обрели популярность речные круизы Фото:
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В условиях закрытых границ между странами в России стали популярны речные круизы. По информации круизных операторов, количество пассажиров кораблей в 2021 году будет рекордным за последние 15 лет.

«В этом году у нас небывало большое предложение по круизам, потому что многие корабли переориентировали с иностранных путешественников на российских, ведь въездного туризма нет. Но даже этот увеличенный объем раскупают: на лето в зависимости от рейса уже распродано 75—100% мест на кораблях», — сообщил «Известиям» генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.

По его словам, уже сейчас распродано почти на 25% мест больше, чем летом 2019 года. В частности, популярностью пользуются длительные круизы до 18-20 дней, а также возвратные маршруты из Москвы в Санкт-Петербург, Астрахань, Ростов-на-Дону, из Санкт-Петербурга в Казань по Волге.

На популярность речных круизов повлияла, в том числе, и государственная программа кешбэка за туры по России, уточняет агентство Nation News. Программа действует до конца года.

В Ростуризме ожидают, что летом 2021 года заметно подешевеют авиаперелеты, пишет «Утро.ру». Также Россия открывает границы с пятью странами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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