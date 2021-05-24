24 мая 2021

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

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Россия возобновляет полеты в несколько стран Фото:
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Коронавирус COVID-19

Россия 25 мая на взаимной основе возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Соответствующее решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«Рейсы Москва — Рейкьявик и Москва — Валлетта могут выполняться по два раза в неделю, Москва — Канкун, Москва — Лиссабон и Москва — Джидда — по три раза в неделю», — передает РИА «Новости». Также по одному разу в неделю самолеты смогут летать по направлениям Грозный — Джидда и Махачкала — Джидда.

Кроме того, увеличивается число регулярных с Южной Кореей, Финляндией и Японией. Также Россия разрешила полеты за рубеж из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Ранее тстало известно, что может возобновиться авиасообщение между Россией и Турцией. Министерство туризма республики предложило Москве восстановить его для курортных регионов. В апреле в Турции объявили локдаун из-за роста числа зараженных COVID-19. Авиасообщения с Россией приостановлено с 15 апреля по 1 июня. Недавно стало известно, что российские авиакомпании отменили рейсы в Турцию до осени.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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