Россия 25 мая на взаимной основе возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Соответствующее решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
«Рейсы Москва — Рейкьявик и Москва — Валлетта могут выполняться по два раза в неделю, Москва — Канкун, Москва — Лиссабон и Москва — Джидда — по три раза в неделю», — передает РИА «Новости». Также по одному разу в неделю самолеты смогут летать по направлениям Грозный — Джидда и Махачкала — Джидда.
Кроме того, увеличивается число регулярных с Южной Кореей, Финляндией и Японией. Также Россия разрешила полеты за рубеж из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.
Ранее тстало известно, что может возобновиться авиасообщение между Россией и Турцией. Министерство туризма республики предложило Москве восстановить его для курортных регионов. В апреле в Турции объявили локдаун из-за роста числа зараженных COVID-19. Авиасообщения с Россией приостановлено с 15 апреля по 1 июня. Недавно стало известно, что российские авиакомпании отменили рейсы в Турцию до осени.
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