Украина продолжит вводить санкции против российских артистов

Валерий Сюткин с 13 февраля 2020 года находится в списке лиц, кому запрещен въезд на Украину Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

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Пока не разрешится политический вопрос, министерство культуры и информационной политики Украины будет продолжать расширять санкционный список в отношении деятелей культуры из РФ. Об этом в беседе с URA.RU отметил российский певец, композитор, экс-солист группы «Браво», заслуженный артист России Валерий Сюткин. Музыканту запрещен въезд на Украину с 13 февраля 2020 года.

«Я давно там [в санкционном списке], как вы знаете. Это политика. Просто в игре этой политической используется и такое оружие. Видимо, к сожалению, пока главный политический вопрос не разрешится, список только будет пополняться. Сужаться навряд ли», — отметил Сюткин.

Заслуженный артист России подчеркнул, что при этом хорошо относится к украинскому народу. «Я, как любил украинский народ, простых людей, так и люблю. Надеюсь, что, может быть, наступят времена и мы опять [встретимся]. Претензий у меня никаких нет», — добавил Сюткин.

Ранее, 28 мая, еще семь представителей российской культуры были внесены в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности (составляет его министерство культуры и информационной политики Украины). В частности, народная артистка РФ Вера Алентова, певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), актер Евгений Александров, джазовый пианист Игорь Бриль, Яков Окунь, основатель и владелец кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия. Сейчас в списке 199 россиян. Согласно закону, в теле- и радиоэфире страны нельзя транслировать работы с участием запрещенных лиц.

В беседе с URA.RU актриса Вера Алентова отметила, что ничего о введенных санкциях не знает. «Я не знаю, я не слышала об этом и меня это совершенно не интересует», — подчеркнула она.

Ранее на Украине заявили о введении персональных санкций в отношении 11 российских артистов, которые посещали Крым. В список попали: Алексей Чадов, Александр Петров, Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Евгений Пронин, Анастасия Сланевская, Евгений Стычкин, Ярослав Сумишевский и Павел Трубинер.