Украина готовит санкции против 11 российских артистов

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Клипарт. Верхняя Пышма, паспорт гражданина украины, миграционная карта, украинский паспорт
В список попали Чадов и Вдовиченков Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Власти Украины хотят ввести санкции против 11 россиян — представителей культуры. Причина такого решения — посещение последними Крыма, который Украина не признала российской территорией.

«Украина намерена ввести санкции против 11 российских деятелей культуры за посещение Крыма», — сообщает РИА «Новости» в telegram-канале. В список попали Алексей Чадов, Александр Петров, Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Евгений Пронин, Анастасия Сланевская, Евгений Стычкин, Ярослав Сумишевский и Павел Трубинер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что санкции в отношении России теперь бесполезны. Чтобы выстроить отношения с Кремлем, страны должны сочетать «диалог и требовательность». Он также отметил, что в прямое противостояние вступать не нужно, ведь отношения с Москвой лучше перестроить, сообщает Pravda.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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