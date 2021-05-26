Украина готовит санкции против 11 российских артистов

В список попали Чадов и Вдовиченков Фото: Нина Калинина © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Власти Украины хотят ввести санкции против 11 россиян — представителей культуры. Причина такого решения — посещение последними Крыма, который Украина не признала российской территорией.

«Украина намерена ввести санкции против 11 российских деятелей культуры за посещение Крыма», — сообщает РИА «Новости» в telegram-канале. В список попали Алексей Чадов, Александр Петров, Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Евгений Пронин, Анастасия Сланевская, Евгений Стычкин, Ярослав Сумишевский и Павел Трубинер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что санкции в отношении России теперь бесполезны. Чтобы выстроить отношения с Кремлем, страны должны сочетать «диалог и требовательность». Он также отметил, что в прямое противостояние вступать не нужно, ведь отношения с Москвой лучше перестроить , сообщает Pravda.ru.