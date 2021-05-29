Вдова Табакова ответила на слухи о домогательствах артиста

Бывшая ученица Олега Табакова обвинила его в харасменте Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вдова российского режиссера театра и кино Олега Табакова Марина Зудина назвала клеветой обвинения в адрес артиста. Ранее бывшая ученица Табакова Елена Антоненко обвинила артиста в домогательствах. Она заявила, что при поступлении в МХАТ режиссер предлагал ей обнажить грудь.

Зудина уверена, что все обвинения в адрес ее покойного мужа — клевета. «Бред какой-то. Я даже не знаю, кто такая Елена Антоненко. Люди с другой планеты. Я даже не обсуждаю», — заявила вдова Табакова в интервью «Пятому каналу».

Ранее актриса Елена Проклова также сообщила о пережитых в молодости домогательствах, сообщает телеканал 360. Тогда многие артисты решили, что звезда имела в виду Табакова.

Олег Табаков долгие годы являлся художественным руководителем и директором МХТ имени А. П. Чехова. Народный артист скончался 12 марта 2018 года, пишет « Царьград».