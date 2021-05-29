Bloomberg: ЕС и США намерены объединиться против России

Евросоюз предложил США вместе ответить на действия России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, запланированного на 15 июня, в котором предлагается решительно ответить на «враждебные действия» России. Об этом сообщает агентство Bloomberg с ссылкой на документ.

«Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий», — пишет агентство. Bloomberg отмечает, что Евросоюз и США на саммите выступят против «репрессий России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ» и заявят о более тесном экономическом сотрудничестве.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции в отношении России теперь бесполезны: Евросоюз должен сочетать «диалог и требовательность» при выстраивании отношений с Кремлем, передает Nation News. Представитель МИД РФ Мария Захарова нашла виновных в разрыве отношений России и Европы. По ее словам, совместные проекты были заблокированы после введения Брюсселем антироссийских санкций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что санкциями и угрозами Москву не запугать. Некоторые страны ЕС выразили готовность восстановить диалог с Россией, не меняя при этом свою позицию, уточняет телеканал 360.