Захарова нашла виновных в разрыве отношений России и ЕС

Представитель МИД РФ ответила на слова главы МИД Австрии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совместные проекты Европейского союза (ЕС) и России были заблокированы после того, как Брюссель принял антироссийские санкции. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг сказал, что ЕС хочет диалога с Россией, но Москва не проявляет интереса, пишет RT. По его словам, отношения с Россией сейчас напряженные и отягощенные. Об этом он заявил перед саммитом ЕС, на котором обсудят отношения с Россией.

«Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», — написала Захарова в Facebook. Так она прокомментировала слова Шалленберга.

На саммите ЕС 25 мая планируют обсудить отношения с Россией и Brexit. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет «Национальная служба новостей». Чехия на саммите обсудит подозрения в отношении причастности РФ к взрывам в городе Врбетице. Конфликт между странами начался после высылки из Праги российских дипломатов. Причиной стала их возможная причастность к взрывам на оружейных складах в 2014 году.