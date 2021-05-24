Лавров обвинил Евросоюз в усилении давления на Россию

Сергей Ларов высказался об отношениях России и ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Евросоюз усиливает свою линию на сдерживание России, что выражается во вмешательстве во внутренние дела и расширении санкций против российских граждан и юридических лиц. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров.

«Санкциями и угрозами Россию не испугаешь. На любые провокации, недружественные шаги будем и впредь реагировать — если необходимо, жестко, но соразмерно», — сказал Лавров «Аргументам и Фактам». Он отметил, что Россия все еще заинтересована в работе с ЕС. По словам главы МИД, ЕС решил выстраивать отношения с Россией по-новому, когда на первом месте взаимодействие только по общим с ЕС темам, а также «отпор» и «сдерживание» страны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, почему между ЕС и Россией разорваны отношения. По ее словам, совместные проекты были заблокированы после введения Брюсселем антироссийских санкций, сообщает RT. На саммите ЕС в Брюсселе, который проходит 24—25 мая, будут обсуждать действия России и новые санкции, пишет Nation News.