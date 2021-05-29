Аналитики рассказали, как заработать летом с помощью валюты

Американская валюта может укрепиться летом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Доллар может вернуться к показателям более 75 рублей за единицу в летние месяцы, поэтому следует рассмотреть возможность покупки зарубежной валюты. Такой совет дал финансовый аналитик Юрий Кравченко.

Сейчас доллар стоит 73,48 рубля, евро — 89,56 рубля, пишет RT. Кравченко ожидает, что это повысит интерес к американской валюте. «Приближение пары доллар/рубль к отметке в 70 рублей повышает привлекательность покупки зарубежной валюты, так как не исключено возвращение доллара в летние месяцы на уровень 75+», — заявил изданию «Прайм» финансовый аналитик.

Экономист Александр Зюриков, напротив, рекомендует переходить на европейскую валюту в качестве сбережений. Эксперт ожидает, что летом доллар упадет до 68 рублей.

Ранее глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов заявлял, что до конца 2021 года доллар не превысит трехзначную отметку. Большую часть времени валюта будет находиться в районе 75 рублей.