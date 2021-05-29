29 мая 2021

Терапевт объяснил, как не заболеть летом в отпуске

© Служба новостей «URA.RU»
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В отпуск следует брать определенный набор лекарств Фото:

Россиянам следует позаботиться о том, какие лекарства брать с собой в путешествия летом. Рекомендации по составу отпускной аптечки дал председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

«Если у человека давление, повышенный сахар, он должен брать то, что для него полезно с точки зрения его конкретных болезней. Естественно, простые вещи — бинты, пластыри — надо иметь. Если будет высокая температура, выше 39 градусов, лучшее средство — анальгин, не парацетамол», — сообщил Воробьев в интервью радио Sputnik.

Одна из самых распространенных болезней в отпуске — «диарея путешественников», продолжил врач. Ее вызывают либо смена воды, либо вирусная инфекция. Поэтому Воробьев советует брать противодиарейный препарат и средство для восстановления водно-электролитного баланса. А в жаркие места терапевт советует брать гель для лечения шрамов, который также защищает от солнца.

Осенью 2020 года Минздрав РФ обновил аптечку для оказания первой помощи в офисах. Согласно новым правилам, в аптечке должны быть спасательное изотермическое одеяло и устройство для проведения искусственного дыхания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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