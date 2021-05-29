Свердловчанка убила котят и выпила их кровь

Жительница Талицы выложила в Сеть шокирующее видео Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Девушка из Свердловской области убила нескольких котят, а после выпила кровь животных. Шокирующий видеоролик появился в мессенджере Telegram и социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера ******* (сумасшедшая) горгулья из Свердловской области зарезала нескольких котят и выпила их кровь под [трек рэпера] Фараона», — сообщается в telegram-канале «Топор». Сам процесс убийства девушка не сняла, но продемонстрировала последствия своих действий. Подписчики предположили, что у свердловчанки проблемы с психикой.

Информация об инциденте была продублирована в паблике «Фотоприколы» во «ВКонтакте». Один из подписчиков заявил, что это девушка из его города Талицы. В беседе с журналистом URA.RU пользователь уточнил, что автор видеороликов учится в Талицком лесотехническом колледже имени Кузнецова. От других комментариев собеседник агентства отказался.

Журналист URA.RU связался с главой пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых с просьбой прокомментировать инцидент. «К большому сожалению, это не фрагмент забугорного триллера и не фейкньюс. Такой беспредел по отношению к котятам, которым было всего сутки, устроила 19-летняя жительница Талицы по имени Катерина. Проживает она в общежитии», — пояснил пресс-секретарь полицейского главка.

По словам Горелых, девушка воспитывалась опекунами, а после наступления совершеннолетия стала жить самостоятельно. «Те, кто занимался ее воспитанием до наступления 18 лет, характеризуются исключительно положительно, поэтому камни в их огород бросать было бы несправедливо. Когда она училась в школе, успехами в учебе не блистала, находилась под наблюдением у соответствующих медицинских специалистов. На данный момент официального диагноза о заболевании не имеет», — подчеркнул представитель ГУ МВД области.

Установлено, что котят девушка лишила жизни при помощи ножа, будучи в нетрезвом состоянии. Снятое видео она отправила своей знакомой, та, в свою очередь, разослала друзьям — так ролик попал в интернет. «Данный факт полиция Талицы уже зарегистрировала. Проверка поручена службе участковых уполномоченных территориального ОВД. Представители МВД намерены ходатайствовать перед прокуратурой о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными)», — отметил полковник Горелых. Санкция статьи подразумевает до пяти лет лишения свободы.