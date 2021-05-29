Султан Хамзаев назвал меры для снижения количества потребляемого алкоголя в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России необходимо ввести меру, согласно которой каждый гражданин не сможет купить больше пяти литров алкоголя за год. Такое предложение в разговоре с URA.RU сделал член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Есть определенные нормы, которые выстроены глобальным медицинским сообществом. Всемирной организацией здравоохранения, например. У нее есть четкое определение, что свыше, например, 5-6 литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание. Нужно определить литраж, который гражданин может купить на себя. Например, не более пяти литров алкоголя в год», — сказал URA.RU Хамзаев.

«Да, это, конечно, кому-то покажется нелогичным, но попробуйте пять литров по стопкам разлить и посмотреть, хватит вам этого в год или нет. Я считаю, что это нормальная мера, если ты сторонник потребления алкоголя. Но это уже перспектива, о которой надо говорить, к которой надо двигаться», — объяснил член ОП РФ.

Также нужны меры, которые позволят значительно сократить число контрафактного алкоголя, уверен Хамзаев. «Специализированные магазины [для продажи алкоголя], вывод алкоголя из жилых многоквартирных секторов, так называемых спальных районов. Я сторонник вывода алкоголя из населенных пунктов, как это в ряде стран сделано на сегодняшний день. Потом, я выступаю за полную государственную монополию продажи алкоголя. Если не оптом, то хотя бы в розницу. Это нам даст возможность ликвидировать контрафактный рынок», — отметил член ОП РФ.