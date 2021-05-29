29 мая 2021

Общественники призвали ограничить продажу алкоголя в одни руки. «Не более пяти литров в год»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Султан Хамзаев назвал меры для снижения количества потребляемого алкоголя в России Фото:

В России необходимо ввести меру, согласно которой каждый гражданин не сможет купить больше пяти литров алкоголя за год. Такое предложение в разговоре с URA.RU сделал член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Есть определенные нормы, которые выстроены глобальным медицинским сообществом. Всемирной организацией здравоохранения, например. У нее есть четкое определение, что свыше, например, 5-6 литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание. Нужно определить литраж, который гражданин может купить на себя. Например, не более пяти литров алкоголя в год», — сказал URA.RU Хамзаев.

«Да, это, конечно, кому-то покажется нелогичным, но попробуйте пять литров по стопкам разлить и посмотреть, хватит вам этого в год или нет. Я считаю, что это нормальная мера, если ты сторонник потребления алкоголя. Но это уже перспектива, о которой надо говорить, к которой надо двигаться», — объяснил член ОП РФ.

Также нужны меры, которые позволят значительно сократить число контрафактного алкоголя, уверен Хамзаев. «Специализированные магазины [для продажи алкоголя], вывод алкоголя из жилых многоквартирных секторов, так называемых спальных районов. Я сторонник вывода алкоголя из населенных пунктов, как это в ряде стран сделано на сегодняшний день. Потом, я выступаю за полную государственную монополию продажи алкоголя. Если не оптом, то хотя бы в розницу. Это нам даст возможность ликвидировать контрафактный рынок», — отметил член ОП РФ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...