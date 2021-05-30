Банковский аналитик назвала главную проблему льготной ипотеки

Ипотечные льготные займы сложно рефинансировать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Даже низкие ставки по льготной ипотеке не помогут сэкономить россиянам деньги. Основная проблема — в росте цен на недвижимость в РФ. Об этом сообщает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

«Основной проблемой льготной ипотеки под 6,5% на текущий момент является рост цен на жилье, который в отдельных регионах уже полностью съел выгоду от низкой ставки», — уверена специалист. Ее слова передает « Коммерсант ».

При этом, выбирая взять банковский кредит по государственной программе, стоит обратить внимание, что такие займы сложнее рефинансировать в будущем. В свою очередь, тем, у кого по подсчетам кредит составляет более 30% от всего дохода за месяц, лучше не брать ипотеку вообще.

В апреле этого года задолженность россиян по ипотечным кредитам превысила 10 трлн рублей. Общая долговая нагрузка в первом квартале выросла на рекордные 11,9%, уточняет RT. Таким образом, долги жителей России по банковским кредитам достигли исторического максимума. Экономическую информацию о задолженностях приводят Nation News. По словам аналитиков, в текущем году объем просроченной задолженности будет только увеличиваться.