На праймериз ЕР в ХМАО появились подозрения в накрутке голосов

Небывалая активность сургутских дачников на праймериз ЕР вызвала подозрения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Единороссы в ХМАО зафиксировали подозрительно высокий уровень активности избирателей на сайте праймериз в сургутском одномандатном избирательном округе №21. При подтверждении фактов накрутки голосов результаты могут быть аннулированы. Об этом URA.RU сообщил источник из «Единой России».

«В сургутский одномандатный округ №21 входят ряд дачных кооперативов. Всего там зарегистрировано около полутора тысяч избирателей. В праймериз приняло участие около тысячи человек. Что примерно в десять раз больше, чем в других округах. Сейчас технари разбираются с этой аномалией. Если факты накруток подтвердятся, то результаты онлайн-голосования могут быть аннулированы», — сообщил источник.

В сургутском оргкомитете по проведению праймериз «Единой России» заявили URA.RU, что речь не идет о накрутке голосов на 21 одномандатном избирательном округе. «В городе Сургуте на данном избирательном участке в первые дни начала процедуры предварительного голосования действительно был зафиксирован всплеск регистрации участников на электронное предварительное голосование, и это результат успешно проведенной информационной работы кандидатов — участников предварительного голосования о преимуществах электронного голосования», — пояснили в оргкомитете.

Источник, близкий к организации праймериз в ХМАО, добавляет, что «накрутка» на одной участке — практически не реализуемый процесс. «Если бы были накрутки, то коснулись бы они всего региона. В этом случае можно говорить лишь об активности жителей», — заключил спикер. По официальным данным, в праймериз «ЕР» на 18:00 приняло участие порядка 98 тысяч югорчан.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО наблюдались сбои в системе голосования на сайте праймериз «Единой России». Югорчанам из-за технических сбоев предлагалось проголосовать за кандидатов из других избирательных округов.