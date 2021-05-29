29 мая 2021
28 мая 2021

В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по прохожим. Есть раненые. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Старопышминское стрельбище ДОСААФ России. Свердловская область, Старопышминск, тир, стрельбище, ружье, спортивная стрельба
Неизвестный стреляет из окна по людям и машинам Фото:

В Екатеринбурге в доме на Бородина, 31 неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах города.

«Стреляют, предположительно, с 4 этажа, с балкона. Девочка тяжело ранена в живот, сотрудник Росгвардии в ногу», — уточнил источник агентства. Корреспондент URA.RU выехал на место происшествия.

Обновлено в 21:25

По данным источника URA.RU, специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) готовится штурмовать квартиру, из которой стреляет екатеринбуржец. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Обновлено в 21:55

«Один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. Место происшествия было оцеплено. В результате получили ранения девочка (ее личность установлена) и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают руководители УМВД России по городу Екатеринбургу. Личность гражданина и используемый тип оружия устанавливаются сотрудниками полиции. Проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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