Автоэксперты предупредили о скором повышении цен на автомобили

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, автосалон, автомобиль, авто, автобан, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Рынок автомобилей сейчас занимает докризисный уровень Фото:
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Экономический кризис 2020

Транспортные средства в ближайшее время значительно повысятся в цене. Председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук в разговоре с URA.RU посоветовал покупать автомобили в ближайшее время, не дожидаясь подорожания.

«Единственное, на что сейчас граждане могут потратить деньги — не недвижимость, а автомобиль, так что спрос на них не останавливается. Рынок авто растет год от года — сейчас он достиг докризисных показателей. Однако подорожание на нем, как и в других сферах экономики, ожидается осенью. Причина — рост доллара США и возможные санкции со стороны европейских государств. Более того, автомобили дорожают каждый месяц, так что если есть возможность купить транспортное средство в ближайшее время — лучше сделать это как можно быстрее», — предупредил он.

Со специалистом согласен председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков. Он сообщил URA.RU о причинах повышения цен на авто.

«В ближайшее время нет предпосылок к удешевлению или хотя бы сдерживанию цен на автомобили на нынешнем уровне по той простой причине, что доходы граждан не растут. Так что автомобили в ближайшем будущем продолжат дорожать и будут все менее доступны для людей», — убежден автоэксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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