Свердловские единороссы удивили Москву итогами праймериз

Явка на предварительное голосование ЕР в Свердловской области стала беспрецедентно высокой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы и областного заксобрания проголосовали более 339 тысяч свердловчан. Как сообщил URA.RU источник в региональном отделении партии, свердловские единороссы перевыполнили плановый показатель установленный федеральным руководством.

«Установка была такая, что проголосовать на праймериз должно не менее 10% от общего числа избирателей в регионе. У нас на сайте предварительного голосования зарегистрировались 391,4 тысячи выборщиков — почти 12% от общего числа. Проголосовали, правда, чуть меньше: 339 тысяч — около 11%», — констатировал источник, уточнив, что Свердловская область вошла в тройку лидеров.

«Явка в полтора раза выше, чем в 2016 году на участках. Также в сравнении с 2016 годом увеличилось количество кандидатов: 156 — в Госдуму, 327 — в региональное заксобрание. Сейчас начнется процедура подсчета голосов, которая выявит победителей», — прокомментировал секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий. Он также отметил, что в оргкомитет за всю неделю голосования поступило всего шесть жалоб.

По мнению политологов, «Единая Россия» в регионе показала очень достойный результат. «Свердловская область по показателю явки вошла в число регионов-лидеров. Это прецедент, такого раньше не было», — отметил исполняющий обязанности заведующего кафедры политических наук УрФУ Александр Белоусов.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков считает, что праймериз стали для «Единой России» хорошим стартом избирательной кампании перед сентябрьскими выборами. «Праймериз ЕР на слуху, а вот кандидатов от других партий пока не слышно. Разве что „Справедливая Россия“ инициировала визит своего лидера Сергея Миронова в Екатеринбург и прогремела серией внутрипартийных конфликтов», — сказал Андрей Русаков.