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Дом в Нефтеюганске проваливается в землю после дождя

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство фонтана на городской эспланаде. Пермь, раскопки, земля, эспланада, благоустройство, почва
Земля начала обваливаться после сильного дождя Фото:

В Нефтеюганске земля возле многоквартирного дома обваливается после сильного дождя. На проблему обратили внимание жители, которые жалуются на бездействие коммунальщиков в соцсетях.

«После сильного ливня произошёл обвал придомовой подбалконной территории по адресу 10 микрорайон 25 дом 1 подъезд, о чем было оповещено ЖЭУ #2 утром того же дня, на которое никакой реакции не последовало (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.)», — написал пользователь в сообществе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «Вконтакте».

Автор сообщения также указывает, что яма с каждым днем становится больше. Получить комментарий от АО «МСК-Сервис», а именно эта фирма занимается обслуживанием дома, корреспонденту URA.RU не удалось. На телефонный звонок в компании не ответили.

Ранее URA.RU писало, что проливные дожди в ХМАО затопили десятки домов. За один день в регионе выпала месячная норма осадков. Власти создали спецкомиссии.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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