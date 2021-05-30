Дом в Нефтеюганске проваливается в землю после дождя

Земля начала обваливаться после сильного дождя Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Нефтеюганске земля возле многоквартирного дома обваливается после сильного дождя. На проблему обратили внимание жители, которые жалуются на бездействие коммунальщиков в соцсетях.

«После сильного ливня произошёл обвал придомовой подбалконной территории по адресу 10 микрорайон 25 дом 1 подъезд, о чем было оповещено ЖЭУ #2 утром того же дня, на которое никакой реакции не последовало (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.)», — написал пользователь в сообществе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «Вконтакте».

Автор сообщения также указывает, что яма с каждым днем становится больше. Получить комментарий от АО «МСК-Сервис», а именно эта фирма занимается обслуживанием дома, корреспонденту URA.RU не удалось. На телефонный звонок в компании не ответили.

Ранее URA.RU писало, что проливные дожди в ХМАО затопили десятки домов. За один день в регионе выпала месячная норма осадков. Власти создали спецкомиссии.

Фото: скрин поста в сообществе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «Вконтакте»