Минфин и ЦБ планируют продолжить реформы ОСАГО Фото: Илья Московец © URA.RU

В России планируют продолжить реформы ОСАГО. В скором времени могут увеличить лимит выплат по жизни и здоровью пострадавших на дорогах в четыре раза. Кроме этого, возможен отказ от учета износа авто при оплате ущерба. Эти изменения готовят в Минфине и Центробанке. Инициативы могут привести к росту стоимости полисов ОСАГО.

«Речь идет о продолжении реформы ОСАГО, обсуждение которой с рынком Минфин уже начал. Его суть — в трех изменениях: увеличении до 2 миллионов рублей лимита выплат за ущерб жизни и здоровью, отказе от коэффициентов мощности и территории — и от учета износа при денежной выплате ОСАГО», — передает « Коммерсант ».

Зампред ЦБ Виктор Чистюхин заявил, что отказ от износа при выплатах потребует корректировки тарифов. При этом он отметил, что цены, скорее всего, вырастут. Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев также заявил, что изменения приведут к росту цен. «Увеличение лимита за причинение вреда жизни и здоровью в четыре раза приведет к росту стоимости полиса в пределах 1 тысячи рублей. А отказ от учета износа может увеличить годовую цену полиса еще на стоимость полубака бензина», — пояснил Уфимцев. Однако эксперт заверил, продукты ОСАГО станут лучше.

Ранее сообщалось, что полисы ОСАГО могут подорожать на 60% для водителей такси. Это объяснялось тем, что уровень выплат по авариям такси превышает сборы по страховке на 62%. Эксперты заявили, что рост цен на ОСАГО вызовет массовый отток такси в серую зону, передает телеканал 360.