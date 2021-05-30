Фитнес-клубы заявили о резком росте цен на абонементы

Предприниматели пытаются компенсировать за счет потребителей свои издержки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 2021 году абонементы в фитнес-клубы подорожают еще на 10%. Так предприниматели попытаются компенсировать за счет потребителей выросшие на 20% издержки, связанные с обслуживанием кредитов, оплатой аренды и рекламой. Об этом предупредили сами участники рынка.

«Средняя стоимость абонементов в фитнес-клубы по всей стране может вырасти в 2021 году на 7—10% год к году», — передает « Коммерсант » данные Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ).

Крупные сети сейчас повышают стоимость дополнительных спортивных услуг на 5%, индексация в таком же размере планируется осенью. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров уточняет, что среднерыночный рост заявленных цен уже превысил 15% год к году, что выше прогнозов АОФИ. По его мнению, по итогам 2021 года подорожание составит 25—30%.

Ранее сообщалось, что около 10% фитнес-клубов могут закрыться в России до конца 2021 года. В группе риска — маленькие, несетевые проекты, передает телеканал 360. В индустрии фитнеса полагают, что клубы как минимум до конца года продолжат рассчитываться с долгами, накопившимися за время локдауна.