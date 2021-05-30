Летом поставщики услуг начнут устанавливать умные счетчики, которые будут автоматически собирать данные Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Летом 2021 года в России начнут устанавливать новые счетчики, а также планово повысят тарифы ЖКХ. Поставщики коммунальных услуг, в свою очередь, начнут выплачивать компенсации жильцам за переплаты. Рассказываем, какие летние изменения ждут россиян в ближайшие три месяца.

• В июне должен появиться график догазификации населенных пунктов, где уже есть внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. Законопроект, который регулирует параметры бесплатного подключения, поступил в Госудуму в мае. Ускоренная догазификация в 2021—2022 годах коснется около двух миллионов домовладений. Прокладывать коммуникации планируют летом. До границы земельных участков газ проведут бесплатно — это позволит жильцам сэкономить сотни тысяч рублей.

• Летом многие поставщики услуг начнут устанавливать умные счетчики на электричество — они собирают показатели в автоматическом режиме. Переход на них в РФ начался с лета прошлого года. Умные счетчики устанавливаются бесплатно, однако уже появились мошенники, которые ходят по квартирам и собирают с жильцов деньги. В этом случае придется заплатить дважды: аферистам и штраф за незаконную установку приборов учета.

• С 1 июля планово повысятся тарифы ЖКХ. При этом суммы в квитанциях не увеличатся произвольно. Как сообщил Life ведущий юрист «Европейской юридической службы» Сбруи Иващенко, тарифы не могут повыситься выше предельных индексов изменения суммы платы за ЖКУ. Они устанавливаются регионами властями.

• Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому поставщик услуг должен выплатить штраф собственникам частного дома за переплату по квитанциям. Сумма составит не менее 50% от переплаты. Сейчас такую компенсацию могут получить жители многоквартирных домов.

• С 1 июля общие собрания собственников жилья можно проводить в форме заочного голосования. Для этого будут использоваться региональные информационные системы.

• До 1 июля Госдума должна принять поправки, которая расширяет субсидирование оплаты ЖКУ. Уже сейчас жильцы, у которых нет задолженности по коммунальным услугам, могут претендовать на субсидию на оплату ЖКУ. Для этого затраты семьи на коммуналку должны составить 22% от общего дохода домохозяйства. В некоторых регионах этот порог ниже.

• До 1 июля ведомства должны установить, сколько граждане могут платить за ЖКУ в зависимости от совокупного дохода семьи, экономического состояния и социальных потребностей региона. Такое распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее предлагалось опустить планку с 22 до 15% от доходов семьи.