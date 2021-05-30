Соратник Тунгусова вырвал победу на праймериз «Единой России»

В середине кампании Валентин Лаппо потерял админресурс, но не снялся с праймериз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания Валентин Лаппо победил на электронных праймериз «Единой России» в Железнодорожном одномандатном округе Екатеринбурга, набрав больше голосов, чем общественник Константин Мочалов. По данным URA.RU, за Лаппо проголосовал 31% выборщиков (2,8 тысячи человек), за Мочалова — 21,7% (1,9 тысячи). При явке 6,52% (8,9 тысячи).

Сенсационность победы Лаппо в том, что за несколько недель до старта предварительного голосования областной избирательный штаб лишил его административной поддержки на выборах. Источники URA.RU в качестве причин тогда называли нехватку у команды Лаппо денег на качественную кампанию, а также отсутствие реальных действий по мобилизации своего электората на праймериз. В итоге ставка властей была сделана на Мочалова.

Лаппо представляет Железнодорожный район Екатеринбурга в свердловском заксобрании с 2016 года. До этого он в течение 14 лет руководил префектурой, и считался членом старой управленческой команды, фронтменом которой был экс-вице-мэр, бывший вице-губернатор Владимир Тунгусов.