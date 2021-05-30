В челябинском списке ЕР в Госдуму появился неожиданный кандидат

Алексей Денисенко сделал очередной шаг в большую политику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Челябинский бизнесмен Алексей Денисенко по итогам праймериз может попасть в Госдуму по спискам «Единой России». Это следует из итогов завершившегося в регионе предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в федеральный парламент.

Депутат заксобрания Челябинской области, директор обувной фабрики «Юничел» Алексей Денисенко занял пятое место на праймериз ЕР в регионе. Для него это первый опыт участия в политической кампании подобного уровня, пояснили URA.RU в региональном оргкомитете.

«Если ЕР наберет голосов не на два мандата, а на три, у Денисенко появится шанс попасть в Госдуму», — пояснил источник URA.RU в «Единой России». Денисенко возглавляет обувную фабрику «Юничел», которая принадлежит его отцу. В большой политике он появился осенью 2020 года, выиграв выборы в заксобрание.

Первое место с результатом в 39,5 тысяч голосов у Сергея Гомоляко. На втором — 37,2 тысяч голосов — главврач Татьяна Василенко. На третьем с 36 тысячами голосов вице-спикер ЗСО Олег Голиков. На четвертом месте (31 тысяча голосов) действующий депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Такая информация размещена на официальном сайте ЕР. Списки ЕР по выборам в Годуму возглавит губернатор Алексей Текслер, который в праймериз не участвовал.

Скрин: официальный сайт праймериз ЕР