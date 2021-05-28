28 мая 2021
27 мая 2021

Пять депутатов рискуют лишиться мандата в пермском заксобрании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Законодательного Собрания Пермского края. Пермь, миролюбова татьяна
Депутаты Георгий Ткаченко (слева) и Татьяна Миролюбова (в центре) стали вторыми на праймериз «Единой России» Фото:
новость из сюжета
Выборы в Заксобрание Пермского края

Пять действующих депутатов законодательного собрания Пермского края не смогли занять первые места на праймериз «Единой России», сказано на сайте партийного предварительного голосования. Если лидеры праймериз не уступят им свои места, то депутаты могут остаться без мандатов.

Новость по теме
Инсайд: лидер ЕР в Пермском заксобрании рискует лишиться мандата

Депутат Татьяна Миролюбова (837 голосов), которая в 2016 году входила в тройку лидеров по общекраевому списку партии, проиграла праймериз директору по производству ПАО «Уралкалий» Евгению Зыбину (3066 голосов). Председатель социального комитета заксобрания Сергей Клепцин (1404 голоса) проиграл мэру Кунгура Вадиму Лысанову (2490 голосов), а депутат Георгий Ткаченко (3353 голоса) проиграл сенатору Алексею Пушкову (3457 голосов).

Советник губернатора Пермского края Роман Водянов (3079 голосов) опередил на праймериз руководителя фракции «Единая Россия» в заксобрании края Юрия Борисовца (910 голосов). Также директор по безопасности ПАО «Уралкалий» Андрей Силаев (2741 голос) опередил на праймериз вице-спикера заксобрания Игоря Папкова (378 голосов).

URA.RU также рассказывало, что Водянов выиграл праймериз в Госдуму по одномандатному округу № 59. Там он опередил действующего депутата Госдумы Алексея Бурнашова.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...