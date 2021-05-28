Пять депутатов рискуют лишиться мандата в пермском заксобрании

Депутаты Георгий Ткаченко (слева) и Татьяна Миролюбова (в центре) стали вторыми на праймериз «Единой России» Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Пять действующих депутатов законодательного собрания Пермского края не смогли занять первые места на праймериз «Единой России», сказано на сайте партийного предварительного голосования. Если лидеры праймериз не уступят им свои места, то депутаты могут остаться без мандатов.

Депутат Татьяна Миролюбова (837 голосов), которая в 2016 году входила в тройку лидеров по общекраевому списку партии, проиграла праймериз директору по производству ПАО «Уралкалий» Евгению Зыбину (3066 голосов). Председатель социального комитета заксобрания Сергей Клепцин (1404 голоса) проиграл мэру Кунгура Вадиму Лысанову (2490 голосов), а депутат Георгий Ткаченко (3353 голоса) проиграл сенатору Алексею Пушкову (3457 голосов).

Советник губернатора Пермского края Роман Водянов (3079 голосов) опередил на праймериз руководителя фракции «Единая Россия» в заксобрании края Юрия Борисовца (910 голосов). Также директор по безопасности ПАО «Уралкалий» Андрей Силаев (2741 голос) опередил на праймериз вице-спикера заксобрания Игоря Папкова (378 голосов).

URA.RU также рассказывало, что Водянов выиграл праймериз в Госдуму по одномандатному округу № 59. Там он опередил действующего депутата Госдумы Алексея Бурнашова.