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По итогам праймериз ЕР стала известна расстановка сил в Думе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на форуме партии
В ХМАО завершилось предварительное голосование «Единой России» Фото:

По итогам предварительного голосования «Единой России» кандидатами в депутаты Думы ХМАО по региональной группе прошли 80 человек. При этом все действующие депутаты окружной парламента, которые участвовали в праймериз ЕР, успешно прошли предварительное голосование. Информация об этом размещена на сайте предварительного голосования партии.

«По результатам предварительного голосования в Думу ХМАО по списочной системе прошли 80 кандидатов. Лидерами стали: Василий Филипенко, собравший 12 тысяч 770 голосов, Руслан Проводников, за него проголосовали 10 тысяч 773 человека, и Николай Ташланов, за которого отдали 10 тысяч 567 голосов», — сказано в сообщении на сайте праймериз.

Также среди лидеров оказались Владислав Фоменко и Инна Лосева (депутат Тюменской областной Думы). Среди действующих депутатов окружной думы, не стали принимать участие: Олег Зацепин, Александр Зеленский, Любовь Малышкина и Олег Сазонов.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО откладывается оглашение результатов праймериз ЕР. Тогда стало известно, что результаты праймериз «Единой России» в ХМАО отложили из-за большого количества проголосовавших югорчан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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