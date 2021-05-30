30 мая 2021

Карьере скандального свердловского политика помешал однопартиец

© Служба новостей «URA.RU»
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Илья Гаффнер, интервью. Екатеринбург, гаффнер илья
Илья Гаффнер занял третье место на праймериз в своей территории Фото:
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Праймериз «Единой России» в Свердловской области

Депутат свердловского заксобрания Илья Гаффнер не пройдет в новый состав парламента. По итогам праймериз «Единой России» по отбору кандидатов политик занял третье место в Белоярском одномандатном округе, сообщил URA.RU источник в региональном отделении партии. Победу одержал конкурент Гаффнера Вячеслав Вегнер.

Победу в территории одержал коллега Гаффнера, депутат заксо Вегнер. За него отдали голоса 4,4 тысячи человек (28,5%). Второе место с результатом 3,8 тысячи голосов (25,2%) занял директор «Белоярскнефтепродукт» Евгений Казаков. «Результат Гаффнера — 2,3 тысячи голосов или 15,2%», — уточнил собеседник агентства. Всего в Белоярском округе в праймериз участвовали более 15 тысяч человек. Явка составила 11,79%.

Сам Гаффнер в разговоре с URA.RU отказался обсуждать итоги праймериз. В пресс-службе регионального отделения «Единой России» пообещали прокомментировать итоги голосования позднее. Выборы в заксобрание состоятся в сентябре 2021 года.

Депутат-единоросс Илья Гаффнер прославился антикризисным советом малоимущим россиянам: «Надо меньше питаться». Парламентарий задолжал Россельхозбанку 160 миллионов рублей. В отношении Гаффнера введена процедура банкротства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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