30 мая 2021

Крупный свердловский бизнесмен проиграл в борьбе за парламент

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев и заседание ЗССО. Екатеринбург, майзель сергей
В Богдановичском округе у Сергея Майзеля сосредоточена часть бизнеса Фото:

Бизнесмен Сергей Майзель, занимающийся производством и переработкой молока, проиграл на электронных праймериз «Единой России» по выборам в заксобрание Свердловской области и почти потерял шансы на попадание в региональный парламент. По данным URA.RU, Майзель занял третье место в Богдановичской территориальной группе, уступив спикеру заксобрания Людмиле Бабушкиной и депутату Алексею Коробейникову.

За Майзеля проголосовали 5,4 тысячи выборщиков (31%), за Коробейникова — 6,1 тысячи (35%), за Бабушкину — 9,9 тысячи (57%). Поскольку Бабушкина с большой долей вероятности переизберется в заксобрание по одномандатному округу, второе место в списке, которое занял Коробейников, будет проходным. Именно по такой схеме Коробейников избрался в свердловский парламент в 2016 году.

«Отказываться от своего места в списке в пользу Майзеля Коробейников, конечно, не будет», — анонсировал источник URA.RU в областной власти. Сам депутат, впрочем, счел любые комментарии преждевременными. «Работаем дальше», — сказал Коробейников.

По данным агентства, Майзель, директор по развитию производства в ЗАО «Западно-Сибирский инвестиционный холдинг», консультировался со свердловскими властями об участии в выборах в заксобрание с середины 2020 года. Считалось, что его аппаратные позиции усиливает производство сыворотки, которую региональная элита употребляла для профилактики коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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