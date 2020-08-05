Сергей Майзель (слева) и Игорь Пехотин хотят выпустить сыворотку в продажу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

«Молочный король», зампред Общественной палаты Свердловской области Сергей Майзель усилил свое влияние в регионе после появления сыворотки, которая помогает лечиться от коронавируса. Биологически-активная добавка производится на заводе Майзеля и, по словам информированных источников, уже помогла нескольким высокопоставленным персонам выздороветь от коронавируса. Разговоры о чудодейственном препарате на высшем уровне повышают шансы бизнесмена получить мандат депутата Заксобрания.

«В политтусовке только и разговоров о чудодейственном молозиве Майзеля. После этого значимость „молочника“ как политика стремительно растет», — рассказал инсайдер. Сыворотку молозива КРС «Иммунокал», согласно открытым данным, запатентовал 28 мая 2020 года ООО «Полевской молочный комбинат», председателем совета директоров которого является Сергей Майзель. Генеральный директор компании «Молочный кит» (комбинат входит в компанию) Игорь Пехотин рассказал URA.RU, что промышленное производство сыворотки начнется не раньше конца 2020 года, предполагаемую стоимость препарата он назвать затруднился. Ранее URA.RU сообщало, что Майзель ведет консультации о выдвижении на выборах в Заксобрание региона. По информации инсайдера, Майзель может выдвинуться в Богдановичском округе, где у него расположена часть бизнеса.

Согласно заключению Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского (имеется в распоряжении редакции), Immunocol повышает иммунитет и может помочь при лечении вирусных и воспалительных заболеваний, а также рака. Институт считает необходимым совместно с производителями провести клинические исследования эффективности препарата против коронавирусной инфекции.