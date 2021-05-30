Детский сад в Нефтеюганске скрывает причины ухода на карантин

Родители обвиняют руководство детского сада №16 «Золотая рыбка» в сокрытии информации (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нефтеюганске «Детский сад №16 «Золотая рыбка» уже неделю закрыт на карантин, но родителям так никто и не объяснил из-за чего. Жители обвиняют руководство учреждения в сокрытии информации. Об этом сообщил в социальных сетях житель города Анатолий Бакиев.

«Мы обратились в инфекционное отделение ЦГБ с температурой 40 у ребёнка, нам сказали 25 детей заражённых палочкой сальмонеллы, у нас взяли анализы и отпустили домой, так как нет показаний к госпитализации. Администрация сада хочет скрыть информацию и не объяснив тем самым причины карантина (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.)», — написал Бакиев в сообществе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «Вконтакте».

В мэрии Нефтеюганска корреспонденту URA.RU пояснили, что детский сад действительно закрыли на карантин на прошлой неделе и до сегодняшнего дня причины были неизвестны. «Предварительно был поставлен диагноз острая кишечная инфекция, после начались сборы анализов и исследования. Результаты показали, что у 21 человека подтвердился сальмонеллез, 13 — носители инфекции. Сегодня принято решение о возобновлении работы детского сада с 1 июня. Проверка по данному факту продолжается», — прокомментировал журналисту агентства заместитель главы Нефтеюганска Андрей Пастухов.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО 17 детей отравились в частном детском саду. Некоторые из них были госпитализированы.

скрин поста в сообществе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «Вконтакте»