28 мая 2021
27 мая 2021

У жителей ЯНАО появилась возможность выбора вакцины от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Двукратную иммунизацию в ЯНАО прошли почти 66 тысяч человек Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецкий автономный округ поступило более полутора тысяч доз вакцины «КовиВак». Как сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения, у жителей региона в настоящее время существует возможность выбора препарата для вакцинации.

«В округ регулярно поступает „Гам-Ковид-Вак“ („Спутник V“ — ред.), также было поступление „ЭпиВакКорона“, соответственно, можно выбирать», — рассказали представители ведомства. Согласно официальной информации, поступившее число доз рассчитано на вакцинацию 780 человек.

Вакцина будет распределена по муниципалитетам с соблюдением специального режима транспортировки — при температуре от 2 до 8°C. Это очень важно для поставки препарата на отдаленные территории региона.

«КовиВак» — третья вакцина от коронавируса, разработанная в России и разрешенная к широкому применению. В отличие от двух предыдущих типов вакцины, новая содержит полноценный деактивированный вирус, а не отдельные его фрагменты. «Иммунизация препаратом „КовиВак“ проходит в два этапа с интервалом 14 дней», — приводит пресс-служба окружного департамента здравоохранения слова эпидемиолога Людмилы Воловой,

По информации на 31 мая, в регионе от коронавируса уже вакцинировались почти 83 тысячи человек. Из них почти 66 тысяч завершили двукратную иммунизацию. Массовые поставки вакцины «ЭпиВакКорона» начались в регион в апреле — до этого вакцинация населения проводилось препаратом «Спутник V». При этом в ряде муниципалитетов ЯНАО прививочные пункты переходят на круглосуточный режим работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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