Клан полпреда Трутнева усилил влияние в Перми после праймериз ЕР

Человек из команды Трутнева-младшего станет кандидатом от ЕР на выборах в заксобрание Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Гендиректор Уральского завода противогололедных материалов Дмитрий Пылев выиграл праймериз «Единой России» в заксобрание Пермского края по округу №28, сказано на сайте предварительного голосования. Пылев входит в команду Дмитрия Трутнева — сына полпреда президента РФ в ДФО, вице-премьера правительства России Юрия Трутнева.

«Пылев Дмитрий Павлович — 3903 голоса», — сказано на сайте предварительного голосования «Единой России». Ближайший преследователь Ринат Разутдинов, который является сыном экс-депутата заксобрания края Равката Разутдинова, набрал 685 голосов.

Теперь «Единая Россия» должна будет выдвинуть Пылева на выборы в законодательное собрание Пермского края по округу №28. Кандидату, победившему на праймериз, не придется собирать подписи для регистрации в качестве кандидата.

URA.RU рассказывало, что сын полпреда Трутнева ведет своих кандидатов на выборы в Перми. За Пылева призывал голосовать депутат Госдумы Игорь Шубин, который победил на праймериз в Госдуму по округу №58.