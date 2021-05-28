28 мая 2021
27 мая 2021

Клан полпреда Трутнева усилил влияние в Перми после праймериз ЕР

© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание. Пленарное заседание. Депутаты. Пермь, заксобрание пермский край
Человек из команды Трутнева-младшего станет кандидатом от ЕР на выборах в заксобрание Пермского края Фото:
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Выборы в Заксобрание Пермского края

Гендиректор Уральского завода противогололедных материалов Дмитрий Пылев выиграл праймериз «Единой России» в заксобрание Пермского края по округу №28, сказано на сайте предварительного голосования. Пылев входит в команду Дмитрия Трутнева — сына полпреда президента РФ в ДФО, вице-премьера правительства России Юрия Трутнева.

«Пылев Дмитрий Павлович — 3903 голоса», — сказано на сайте предварительного голосования «Единой России». Ближайший преследователь Ринат Разутдинов, который является сыном экс-депутата заксобрания края Равката Разутдинова, набрал 685 голосов.

Теперь «Единая Россия» должна будет выдвинуть Пылева на выборы в законодательное собрание Пермского края по округу №28. Кандидату, победившему на праймериз, не придется собирать подписи для регистрации в качестве кандидата.

URA.RU рассказывало, что сын полпреда Трутнева ведет своих кандидатов на выборы в Перми. За Пылева призывал голосовать депутат Госдумы Игорь Шубин, который победил на праймериз в Госдуму по округу №58.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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