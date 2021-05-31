Автоюрист предложил ввести в РФ бонусную программу для водителей

В России предложили сделать страховку на машины дешевле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России должны ввести систему поощрения водителей за езду без нарушения правил дорожного движения. Таким мнением с URA.RU поделился юрист и автоэксперт Дмитрий Славнов.

«Нельзя работать только со стороны кнута, повышение тарифов, которое идет из года в год ни к чему хорошему не приведет. Нужно работать и со стороны пряника. Если водитель не нарушает или у него было три нарушения за год, он не асоциальный тип общества, к нему наоборот надо применять какие-то бонусы. Например, страховка должна быть дешевле», — предложил Славнов. Он напомнил, что сейчас применяется коэффициент за безаварийное вождение.

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов усомнился в реализации данной идеи, поскольку ОСАГО привязано не к водителю, а к автомобилю. «Иначе все бы замечательно работало. Полис можно было бы продавать не на год, а на 10 лет», — сказал собеседник агентства.

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс пояснил, что сейчас для более выгодного предложения нужно сравнивать условия различных компаний. «Кто-то на это идет с большим удовольствием, кто-то чуть меньшим. Каждая компания самостоятельно проверяет водителя и назначает ему коэффициент. В указаниях Центрального банка сказано, что если вы ездите более безопасно, то у вас будет индивидуальный тариф, который ниже, чем у того, кто ездит опасно», — отметил глава союза.

В России могут подорожать полисы ОСАГО. Это произойдет в случае увеличения лимита выплат по жизни и здоровью пострадавших на дорогах в четыре раза.