Власти РФ рассмотрят новые льготы для детей

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Клипарт. Челябинск., ребенок, спит, проезд, рубль, автобус
Медведев предложил подумать о введении бесплатного проезда для школьников Фото:

В России могут ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам экс-президента РФ, сейчас необходимо разработать нововведения для поддержки семей с детьми. «Они не такие простые для исполнения, но тем не менее подумать об этом можно. Я, например, имею в виду введение бесплатного проезда для школьников», — цитирует ТАСС Медведева. Данную инициативу он озвучил в понедельник на форуме «Большой семейный совет».

Ранее в Госдуме приняли поправки, согласно которым за высадку детей-безбилетников будут штрафовать. Штрафы предусмотрены за принудительную высадку ребенка-безбилетника, если он едет один в общественном транспорте и не может оплатить проезд, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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