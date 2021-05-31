Власти РФ рассмотрят новые льготы для детей

Медведев предложил подумать о введении бесплатного проезда для школьников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России могут ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам экс-президента РФ, сейчас необходимо разработать нововведения для поддержки семей с детьми. «Они не такие простые для исполнения, но тем не менее подумать об этом можно. Я, например, имею в виду введение бесплатного проезда для школьников», — цитирует ТАСС Медведева. Данную инициативу он озвучил в понедельник на форуме «Большой семейный совет».

Ранее в Госдуме приняли поправки, согласно которым за высадку детей-безбилетников будут штрафовать. Штрафы предусмотрены за принудительную высадку ребенка-безбилетника, если он едет один в общественном транспорте и не может оплатить проезд, передает телеканал 360.