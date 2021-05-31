Россияне смогут голосовать за ремонт своих домов через Госуслуги

Система начнет работать в регионах со следующего года Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Со следующего года на портале Госуслуг будут проводиться общие собрания собственников (ОСС) многоквартирных домов, где решаются вопросы реконструкции жилья, возведения хозяйственных построек, использования общедомового имущества и подобные. Об этом заявил 31 мая на V Всероссийской конференции «IoT в ЖКХ» замминистра ЖКХ Московской области Олег Романов.

«С 1 июня такой проект запустится в городском округе Химки… Я думаю, что со следующего года можно начинать переходить и в другие регионы. Думаю, Минцифры РФ нас поддержит», — отметил Романов.

По словам Романова, в конце прошлого года Минцифры РФ и правительство Московской области договорились об информационном обмене между Единой информационно-аналитической системой (ЕИАС) ЖКХ и порталом Госуслуг. Это дало возможность онлайн проводить ОСС и голосования собственников домов, а также получать всю информацию о самом доме.

Россияне смогут выбирать ремонт дома на портале Госуслуг Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Сейчас такая ситуация в России и в мире, когда систем огромное количество. У нас ЕИАС ЖКХ, у других ведомств таких систем множество. У каждого свое мобильное приложение для жителя. С точки зрения жителя, когда на телефоне установлено одно приложение, второе, третье, пятое — это не совсем удобно. Да, разработчики могут быть разные, но точка входа для жителя должна быть одна. Такую политику понемножку продвигает Минцифры России», — рассказал Романов.

Московская область — первый субъект, который полностью переходит на проведение ОСС в электронном виде. Программа реализуется в рамках регионального проекта «Умные города Подмосковья», федерального проекта «Цифровое государственное управление» и национального проекта «Цифровая экономика РФ».