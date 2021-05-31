Россияне смогут голосовать за ремонт своих домов через Госуслуги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт 7. Нижневартовск, строители, ремонт дома, подъем
Система начнет работать в регионах со следующего года Фото:

Со следующего года на портале Госуслуг будут проводиться общие собрания собственников (ОСС) многоквартирных домов, где решаются вопросы реконструкции жилья, возведения хозяйственных построек, использования общедомового имущества и подобные. Об этом заявил 31 мая на V Всероссийской конференции «IoT в ЖКХ» замминистра ЖКХ Московской области Олег Романов.

«С 1 июня такой проект запустится в городском округе Химки… Я думаю, что со следующего года можно начинать переходить и в другие регионы. Думаю, Минцифры РФ нас поддержит», — отметил Романов.

По словам Романова, в конце прошлого года Минцифры РФ и правительство Московской области договорились об информационном обмене между Единой информационно-аналитической системой (ЕИАС) ЖКХ и порталом Госуслуг. Это дало возможность онлайн проводить ОСС и голосования собственников домов, а также получать всю информацию о самом доме.

Онлайн-голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Екатеринбург
Россияне смогут выбирать ремонт дома на портале Госуслуг
Фото:

«Сейчас такая ситуация в России и в мире, когда систем огромное количество. У нас ЕИАС ЖКХ, у других ведомств таких систем множество. У каждого свое мобильное приложение для жителя. С точки зрения жителя, когда на телефоне установлено одно приложение, второе, третье, пятое — это не совсем удобно. Да, разработчики могут быть разные, но точка входа для жителя должна быть одна. Такую политику понемножку продвигает Минцифры России», — рассказал Романов.

Московская область — первый субъект, который полностью переходит на проведение ОСС в электронном виде. Программа реализуется в рамках регионального проекта «Умные города Подмосковья», федерального проекта «Цифровое государственное управление» и национального проекта «Цифровая экономика РФ».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...