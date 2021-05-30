Результаты праймериз в гордуму Кургана удивили единороссов

Родион Вяткин считает, что неожиданные результаты говорят о честной борьбе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Итоги предварительного голосования перед выборами в гордуму Кургана оказались неожиданными для местных единороссов. Об этом руководитель регионального исполкома партии Родион Вяткин заявил на заседании оргкомитета по проведению праймериз, передает корреспондент URA.RU. Единороссы делали ставки на других кандидатов.

На избирательном округе №4 разница между первым и вторым местом оказалась всего 13 голосов. На первом месте — руководитель строительной компании Антон Якимушкин, на втором — предприниматель Сергей Федоров. «Здесь результаты, прямо скажем, неожиданные для многих, в том числе и для меня», — заявил Вяткин.

На округе №2 победила предприниматель Анастасия Денисенко, набрав почти в 1,5 раза больше голосов избирателей, чем член генсовета ЕР Лариса Соколова, занявшая второе место. «Конечно, Лариса Валентиновна [Соколова] — уважаемый человек, и честно признаться, я удивлен результатом. Но я бы в этом случае не стал критиковать политических оппонентов. Это просто слабо проведенная кампания», — заявил спикер Курганской областной думы Дмитрий Фролов.

«То, что результаты немного неожиданные, показывает, что это была реальная борьба с честным результатом, о котором никто не знал и не догадывался», — считает Вяткин. При этом он обратил внимание, что по уставу партии итоги праймериз учитываются при решении вопроса о выдвижении кандидатов, но не являются обязательными.

Фролов высказал мнение, что кандидатами в депутаты должны стать те, кто победил в праймериз: «Я бы предложил не менять решение, раз они победили честно». Вяткин отметил, что вопрос о выдвижении пока не решается: «Сейчас оргкомитетом мы обязаны зафиксировать эти результаты. А вопрос о дальнейшем кандидате — это результат последующих переговоров и решение уполномоченного органа». Уполномоченным органом может быть городской политсовет партии либо партийная конференция города Кургана.