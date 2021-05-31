31 мая 2021
28 мая 2021

Мэр Кунгура получил возможность шантажировать краевую власть

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета глав муниципальных районов и городских округов г. Перми., лысанов вадим
Мэр Кунгура Вадим Лысанов может оставить действующего депутата заксобрания без мандата Фото:
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Выборы в Заксобрание Пермского края

Мэр Кунгура (Пермский край) Вадим Лысанов практически обеспечил себе победу в предстоящем конкурсе на должность главы объединенной территории — Кунгурского муниципального округа. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, утверждает, что победа Лысанова на праймериз «Единой России» в заксобрание края стала страховкой на случай изменения планов краевой власти на его счет.

«Если конкурс на главу по каким-либо причинам не состоится, то Лысанов на сентябрьских выборах в случае победы может оставить мандат себе. Соответственно, [председатель социального комитета заксобрания Сергей] Клепцин останется на втором месте без мандата», — рассказал URA.RU инсайдер.

Источник URA.RU, близкий к администрации губернатора, пояснил, что краевая власть намерена поддержать и Лысанова в конкурсе по отбору главы Кунгурского муниципального округа. Сам Лысанов в беседе с URA.RU пояснил, что намерен участвовать в конкурсе и хотел бы ближайшие пять лет поработать в статусе кунгурского мэра. В пресс-службе краевой администрации воздержались от комментариев.

Конкурс по отбору главы Кунгурского муниципального округа состоится в конце июня. В апреле после прошедшей реформы была сформирована дума объединенной территории. На праймериз Лысанов опередил действующего депутата заксобрания Сергея Клепцина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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