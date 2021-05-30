30 мая 2021
28 мая 2021

Мэрия Кургана ищет, кто сделал «лежачих полицейских» на грунтовке

© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги на Сортировке: Матросская, Таватуйская, развязка на Бебеля-Техническая. Екатеринбург, лежачий полицейский
По данным мэрии, разрешение на установку искусственных неровностей не выдавалось (архивное фото) Фото:

Власти Кургана не выдавали разрешения на обустройство «лежачих полицейских» на грунтовой дороге в микрорайоне Теплый Стан. Департамент развития городского хозяйства будет искать, кто их самовольно установил на проезжей части. Об этом пресс-служба мэрии Кургана сообщила в ответ на запрос URA.RU.

«Разрешение на обустройство искусственных неровностей в поселке Теплый Стан по улице 2-я Пограничная не выдавалось. Нормативными документами такие технические средства организации дорожного движения не предусмотрены. Как уточнили в департаменте развития городского хозяйства, будет проведена работа по установлению лиц, самовольно обустроивших данные искусственные неровности», — рассказали в мэрии.

Искусственные неровности (так называемые «лежачие полицейские») появились на грунтовой дороге по улице 2-я Пограничная в микрорайоне Теплый Стан в середине мая, сообщало ранее URA.RU. По словам местных жителей, неровности не обозначены знаками. При этом они очень высокие, и скорость приходится снижать практически до нуля. Это затрудняет проезд и наносит ущерб подвеске автомобиля.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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