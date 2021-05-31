Главный газовый проект ЯНАО заработал на полную мощность

Четвертая линия завода НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вышла на стопроцентную загрузку. По оценкам аналитиков, это может увеличить выручку компании до конца года на 180—190 миллионов долларов.
«НОВАТЭК вывел на стопроцентную загрузку четвертую технологическую линию СПГ-завода „Ямал СПГ“ производительностью 0,95 млн тонн в год», — пишет «
Отмечается, что линия вышла на стабильное производство сжиженного природного газа, начинаются первые полноценные отгрузки СПГ. До этого линия производила лишь небольшие объемы в рамках пусконаладочного процесса.
В июне НОВАТЭК планирует начать навигацию по Севморпути в восточном направлении. По данным источников, большая часть грузов «Ямал СПГ» будет поставляться на азиатские рынки. По оценке Екатерины Колбиковой из компании Vygon Consulting, за второе полугодие выручка четвертой очереди «Ямал СПГ» может составить 180—190 миллионов долларов. По ее мнению, поставки СПГ в Азию будут равнодоходны экспорту в Европу.
«Ямал СПГ» является крупнейшим в России заводом по производству сжиженного природного газа. Контрольным пакетом акций компании владеет руководитель «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, остальные акции разделены между французскими и китайскими инвесторами. В 2020 году «Ямал СПГ» был признан самой быстрорастущей компанией РФ. С 2016 года темп прироста выручки составил 1681%.
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