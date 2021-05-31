31 мая 2021

Россия открывает авиасообщение еще с восемью странами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, ввс россии, военный самолет, ту-134убл
Россия открывает воздушные границы с восемью странами Фото:

С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией и Албанией (чартеры). Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия <…>; Венгрия <…>; Ливан <…>; Люксембург <…>; Маврикий <…>; Марокко <…>; Хорватия <…>», — цитирует оперштаб ТАСС. Также с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией.

Кроме того, с 10 июня будет увеличено количество рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Белоруссию и Сербию. Со 2 июня будет также возобновлено авиасообщение с Великобританией. Воздушные границы с Турцией и Танзанией будут закрыты до 21 июня. Для международного сообщения будут доступны аэропорты Нижнекамска, Владикавказа и Томска. Авиарейсы в Белоруссию будут увеличены с 10 июня до десяти в неделю, будет возобновлено ж/д сообщение из Москвы в Гомель и Полоцк.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...