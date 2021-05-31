Россия открывает авиасообщение еще с восемью странами

Россия открывает воздушные границы с восемью странами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией и Албанией (чартеры). Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия <…>; Венгрия <…>; Ливан <…>; Люксембург <…>; Маврикий <…>; Марокко <…>; Хорватия <…>», — цитирует оперштаб ТАСС. Также с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией.

Кроме того, с 10 июня будет увеличено количество рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Белоруссию и Сербию. Со 2 июня будет также возобновлено авиасообщение с Великобританией. Воздушные границы с Турцией и Танзанией будут закрыты до 21 июня. Для международного сообщения будут доступны аэропорты Нижнекамска, Владикавказа и Томска. Авиарейсы в Белоруссию будут увеличены с 10 июня до десяти в неделю, будет возобновлено ж/д сообщение из Москвы в Гомель и Полоцк.