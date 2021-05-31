СМИ: Россия продлит ограничения с Турцией

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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, взлетная полоса, взлет, пассажирский самолет, самолет, самолет в небе, авиаперевозки, авиаперелет, авиасообщение
Ограничения на полеты в Турцию действуют до июня Фото:

Россия планирует продлить ограничения авиасообщения с Турцией после 1 июня. Об этом сообщают СМИ.

«Продлили (ограничение на полеты в Турцию)», — пишет ТАСС со ссылкой на источники, близкие к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом. В апреле в Турции объявили локдаун из-за увеличения количества заболевших коронавирусом. Авиасообщение с Россией приостановили с 15 апреля до 1 июня.

Авиакомпании РФ отменили авиасообщение с Турцией до осени. В АТОР рассказали, что 15% путешественников поменяли путевки в Турцию на отдых в России, 18% отправились в другие страны, а 60% решили ждать открытия Турции. Об этом сообщает RT.

Ранее в Турции предложили возобновить авиасообщение с РФ. Министерство туризма республики предложило Москве возобновить рейсы для курортных регионов. Власти Турции могут отменить тесты на коронавирус для прилетающих из России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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