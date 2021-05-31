31 мая 2021

Сбербанк: в России рухнули цены на аренду жилья

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В период пандемии стоимость аренды жилья в России упала на 15% Фото:

В среднем по России стоимость аренды жилья снизилась почти на 15%. Об этом свидетельствуют данные Сбербанка.

«Весной 2021 года снять квартиру в среднем можно было за 23 тысяч рублей, годом ранее арендная ставка была выше — 27 тысяч», — пишут «Известия», ссылаясь на данные сервиса Сбербанка «Домклик». «Средняя стоимость аренды жилья в России уменьшилась на 10-15%, при этом наибольшее снижение демонстрируют ставки аренды в малых городах, а также квартиры с большими площадями. Заметнее всего подешевели трехкомнатные — на 16-18%, — подтвердил изданию ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов.

По словам директора дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васева, снижению стоимости аренды жилья поспособствовали выгодные ипотечные ставки и выросший спрос на аренду частных домов. Кроме того, многие переехали жить на дачи, сдавая свои квартиры в аренду и увеличив тем самым предложение, предположил замглавы исполкома ОНФ Арсений Беленький. Эксперты полагают, что к концу года стоимость аренды жилья вернется к допандемийным значениям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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