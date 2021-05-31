Сбербанк: в России рухнули цены на аренду жилья

В период пандемии стоимость аренды жилья в России упала на 15% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В среднем по России стоимость аренды жилья снизилась почти на 15%. Об этом свидетельствуют данные Сбербанка.

«Весной 2021 года снять квартиру в среднем можно было за 23 тысяч рублей, годом ранее арендная ставка была выше — 27 тысяч», — пишут «Известия», ссылаясь на данные сервиса Сбербанка «Домклик». «Средняя стоимость аренды жилья в России уменьшилась на 10-15%, при этом наибольшее снижение демонстрируют ставки аренды в малых городах, а также квартиры с большими площадями. Заметнее всего подешевели трехкомнатные — на 16-18%, — подтвердил изданию ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов.

По словам директора дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васева, снижению стоимости аренды жилья поспособствовали выгодные ипотечные ставки и выросший спрос на аренду частных домов. Кроме того, многие переехали жить на дачи, сдавая свои квартиры в аренду и увеличив тем самым предложение, предположил замглавы исполкома ОНФ Арсений Беленький. Эксперты полагают, что к концу года стоимость аренды жилья вернется к допандемийным значениям.